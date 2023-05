WEER. Zwaarbewolkte ochtend en zware neerslag in Oud-Heverlee

Kan je niet kiezen tussen badminton, pingpong of tennis? Dan is het eerste Belgisch Kampioen­schap Pickleball in Bierbeek iets voor jou

In Bierbeek staat dit weekend het eerste Belgisch kampioenschap Pickleball op het programma. Dat is een combinatie van badminton, tafeltennis en tennis met een bal van plastic. De sport is al jaren enorm populair in Amerika en ook in België is het aan een sterke opmars bezig. “Meer dan 150 spelers, inclusief mijzelf, gaan dit weekend voor de eerste Belgische titel", vertelt Kassandra Bourgeois van Pickleball Belgium.