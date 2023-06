WEER. Vanochtend kans op helder weer in Oud-Heverlee

Studeer eens in een rusthuis: Lokaal diensten­cen­trum Edouard Remy verwelkomt blokkende studenten

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Met nog minder dan een week te gaan tot de start van de examenperiode trachten studenten uit alle macht hun vuistdikke cursussen zo goed mogelijk in te prenten. Ook in lokaal dienstencentrum Edouard Remy wordt er nog tot eind deze week naarstig geblokt, want waar beter rust en stilte opzoeken dan in een rusthuis?