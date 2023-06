WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Oud-Heverlee

192,5 kilogram: Leuvense Elise Rummens breekt nu ook wereldre­cord deadlift

Het wereldrecord ‘deadlift’ breken: dat stond nog op het verlanglijstje van de Leuvense wereldkampioene powerliften Elise Rummens (41). Iets meer dan twee weken later kan de sterkste vrouw van Heverlee ook die mijlpaal afvinken. Op het WK in Malta slaagde Rummens erin maar liefst 192,5 kilogram te tillen: 2,5 kilogram meer dan het vorige record, en 10 kilogram meer dan haar persoonlijke beste poging. De Leuvense kwam in Malta uit in de categorie tot 57 kilogram, en mag zich nu ook wereldrecordhouder noemen. “Een beetje eerder dan verwacht”, lacht ze.