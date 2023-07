WEER. Stevige buien met fors onweer in Oud-Heverlee vandaag

Wonen in Leuven nergens duurder dan op Rector De Somerplein

Leuven is de duurste centrumstad om een huis te kopen, blijkt jaar na jaar uit de Vastgoedbarometer van notaris.be. Dat beeld wordt nu ook bevestigd door de vastgoedwebsite Immoweb, die straten van zeven Vlaamse steden ordende in een ranglijst volgens de vraagprijs per vierkante meter. Opvallend: de top 64 bestaat uitsluitend uit ofwel Gentse, ofwel Leuvense straten.