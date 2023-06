WEER. Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Oud-Heverlee

Vernieuwde Plusgids maakt senioren wegwijs in Leuvens ondersteu­nings­aan­bod

Eén Leuvenaar op zes is vandaag 65-plusser. Met de vernieuwde Plusgids richt Stad Leuven zich op hen. Het gratis magazine maakt senioren wegwijs in het bestaande ondersteuningsaanbod, maar informeert ook over talrijke activiteiten en thema’s als mobiliteit en gezondheid.