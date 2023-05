WEER. Kans op redelijk helder weer vanochtend in Oud-Heverlee

Politie haalt bestuurder met gsm in de hand uit het verkeer

Donderdag omstreeks 20.15 uur bemerkte een anonieme patrouille op de Diestsevest in Leuven een automobilist die tijdens het rijden zijn gsm in de hand hield. De inspecteurs zetten het voertuig even verderop aan de kant. Tijdens de controle bleek ook dat de geldigheid van de technische keuring van de auto vervallen was, en bovendien kon de 30-jarige bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen. Zijn voertuig werd in beslag genomen. De politie stelde proces-verbaal op voor de vastgestelde verkeersinbreuken.