WEER. Kans op mist vanochtend in Oud-Heverlee

Big Bill krijgt naamplaat­je aan toog in stamcafé Allee op de Oude Markt: “Mooi cadeau voor mijn vijftigja­ri­ge carrière”

In de bekende Leuvense platenzaak Bilbo stelde Big Bill (72) zaterdag twee nieuwe albums voor: een heruitgave van debuutalbum ‘Big Bill’ uit 1976 en ‘Last Call’ met zeldzame opnames. Aansluitend speelde de blueslegende een korte set in stamcafé Allee op de Oude Markt waar hem als trouwe klant nog een mooie verrassing te wachten stond: “Er is al jaren sprake van maar nu is mijn naamplaatje op mijn vaste plek een feit. Nu moet ik wel op café blijven gaan in ‘den Allee’, toch?”, lacht Big Bill (72).