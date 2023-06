WEER. In Oud-Heverlee heldere ochtend

Opnieuw stapje dichter herinrich­ting Vaartkomoe­vers: stadsadmi­ni­stra­tie adviseert negatief over vier van vijf bezwaar­schrif­ten

In het dossier rond de herinrichting van de Vaartkomoevers en de installatie van een watertuin werd opnieuw een administratieve horde genomen. Op vraag van het Vlaamse departement Omgeving heeft de stadsadministratie zich over de in totaal vijf ingediende bezwaarschriften gebogen. Over vier van hen formuleerde de administratie een negatief advies.