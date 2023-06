WEER. Helder weer in Oud-Heverlee vanochtend

Spierbun­del die met auto moordpo­ging op liefdesri­vaal onderneemt, hoeft niet in cel: “Maar de doping en drugs moet hij afzweren”

“Ik weet dat ik gewoon op haar boos moet zijn en dat hij er eigenlijk niets mee te maken heeft.” Maar dat belette Maxime C. (32) niet om zijn liefdesrivaal zwaar de duvel aan te doen. Onder invloed van anabolen reed hij het slachtoffer tot tweemaal toe langs achter aan op zijn fiets, aan een fitnesscentrum in Leuven. Een poging tot moord, oordeelde de rechtbank. C. kreeg vijf jaar cel met uitstel. En betuigde spijt in de rechtbank.