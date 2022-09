Voormalig burgemeester Adri Daniëls krijgt titel van ereburgemeester toegekend

LEUVEN Somaliër die vriend neerstak op straat na ruzie om een gsm, moet vier jaar de cel in

Een twintiger is veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij een Somalische vriend neerstak in de Naamsestraat in Leuven na ruzie over een gsm. Na de steekpartij liet hij zijn vriend voor dood achter en trok hij het nachtleven in.

27 september