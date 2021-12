Voertuig wordt gegrepen door trein in Oud-Heverlee: bestuurder blijft ongedeerd

Leuven Vernissage Mobiel Atelier: hoe kunst de wereld kan redden

Piet Vandenhende (66) heeft geleefd. Dat hoor je, dat zie je. Na jarenlang thuisloos te zijn, kwam de uitweg uit de armoede er vijftien jaar geleden door een sociaal werker die hem penseel en verf gaf. Tegenwoordig gaat Piet door het leven als gevierd kunstenaar, wiens beeldhouwwerken onder meer te bewonderen zijn in Charleroi. Met zijn Mobiel Atelier, een omgebouwde fietskar, bracht hij de kunst tot de thuislozen, in de hoop hen op zijn beurt een uitweg uit de miserie te bieden. Vanavond kreeg de kunst die eruit voortvloeide de aandacht die het verdient, in de vorm van een vernissage in Boutique Chique.

