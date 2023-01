Vlaamse injectie van miljoen euro voor herinrichting Zoet Water: “Visvijvers worden nog mooier en de natuurwaarde zal alleen maar toenemen”

​De historische visvijvers aan het Zoet Water in Oud-Heverlee zijn gelegen in natuurgebied en beschermd als cultuurhistorisch landschap. Ze kampen met steile oevers die hun stabiliteit verliezen, weinig variërende oevervegetatie, te veel aan slib en historische vervuiling door huishoudelijk afvalwater via de Vaalbeek, die door de vijvers loopt. ​Het slibmateriaal zal verwijderd worden en de zeer rechte oevers ingericht als natuurlijke oevers. ​​​“Door het herstel van de vijvers met een goede waterkwaliteit, biodiverse waterplantenvegetatie en oevervegetaties werken we aan een leefgebied voor ongewervelden, amfibieën, vissen, watervogels en vleermuizen”, duidt Patrick Huvenne, regiobeheerder van ANB.​​ ​Dat werkt nauw samen met de gemeente Oud-Heverlee, in het kader van het strategisch project Walden, aan de herinrichting van de vijf vijvers en de integratie ervan in hun waardevolle omgeving. “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe partners op een integrale manier werken aan een betere waterhuishouding én aan betere natuur. We maken de visvijvers nog mooier dan ze al zijn en verhogen tegelijk de natuurwaarde. Bovendien past het project perfect binnen de werking van het kandidaat Nationaal Park Brabantse Wouden, waarbij we eeuwenoude bossen, meanderende rivieren, holle wegen en open velden van Halle tot Leuven met elkaar verbinden,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu en Waterlopen.