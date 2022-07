VIDEO Bluesgod Roland Van Campenhout wordt 78 jaar en viert dat met een concert op 10 september op Sortie Blues

Geloof het of niet maar Roland Van Campenhout is ooit nog pompbediende geweest in een tankstation. Nu -meer dan 50 jaar later en 20 lp’s verder- haalt hij nog altijd de beste riffs uit zijn gitaar. In de jaren ‘70 is hij zelfs nog mee op tournee geweest met de Ierse gitarist Rory Gallagher. Op Sortie Blues in Oud-Heverlee zal het zonder Rory zijn maar Roland krijgt wel het gezelschap van Tim Ielegems oftewel Shakedown Tim. Op mondharmonica zal hij begeleid worden door Olivier Vander Bauwede en op drums door Stoy Stoffelen. “Samen vormen ze Roland and the Blues Workshop. In het voorjaar bracht Roland met ‘Wonderful Human Beings’ nog een prachtige nieuwe plaat uit. Samen met Roland Van Campenhout en zijn medemuzikanten zullen we grasduinen uit zijn rijkelijk gevuld carrière”, aldus de organisatie van Sortie Blues. “Dit jaar belooft overigens een bijzondere editie te worden van Sortie Blues. Buiten Roland komt niemand minder dan Ian Siegal zijn opwachting maken op het podium. Zijn rauwe stem wordt al eens omschreven als het best bewaarde geheim van de Europese bluesscene. Deze rasartiest is niet van de minste want hij is de enige Brit ooit die twee keer genomineerd is voor de US Blues Music Awards, de Grammy’s van de blues zeg maar. Dit jaar verruilde de Engelsman Amsterdam voor het warme Curaçao maar de geruchten dat Ian met onmiddellijke ingang zou stoppen met optreden blijken dan toch niet helemaal te kloppen. Toch kan het één van de laatste keren zijn dat Ian in België te zien zal zijn want in 2023 zou hij wel willen stoppen met optreden. Ook huismuzikant Big Bill zal zoals elk jaar van de partij zijn op Sortie Blues. Kortom, tel er het verjaardagsconcert van Roland nog bij en je weet dat Oud-Heverlee even het centrum van de blues zal zijn op 10 september.”