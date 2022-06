Verkeersleefbaarheidsplannen voor Oud-Heverlee goedgekeurd, maar oppositie blijft kritisch: “Te weinig draagvlak bij inwoners”

Oud-HeverleeDe verkeersleefbaarheidsplannen voor de deelgemeenten van Oud-Heverlee zijn goedgekeurd op de gemeenteraad. Oppositiepartijen Open Vld en Team Oud-Heverlee vinden echter dat ze op verschillende punten ernstig te kort komen. “Veel inwoners voelen zich in de steek gelaten”, vertelt Patrice Lemaitre. Schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste stelt dat er wél een heel groot draagvlak is bij de inwoners van Oud-Heverlee.

De belangrijkste pijlers van de verkeersleefbaarheidsplannen van Oud-Heverlee zijn het veiliger maken voor voetgangers en fietsers doormiddel van meer eenrichtingsstraten en meer voet- en fietspaden, de bereikbaarheid van Leuven via het openbaar vervoer verbeteren, deelfietsen en deelwagens voor de gemeente introduceren, parkeerplaatsen herstructureren en een duidelijk snelheidsregime voor automobilisten over het volledige grondgebied: 50 kilometer per uur op doorgangswegen en 30 kilometer per uur op alle andere wegen. “Op het einde van deze legislatuur zullen er 7,6 km straten onder handen zijn genomen door de volledige straat te vernieuwen of enkel de fietspaden. Een duidelijk bewijs dat investeren in veilige wegen en fietsinfrastructuur geen loze belofte is”, vertelde burgemeester Bart Clerckx eerder.

Quote Zone 30 wordt algemeen ingevoerd op alle zijwegen van de hoofdassen in de gemeente. Als oppositie vinden we dit te ver gaan. Dit moet beperkt worden tot die zones waar het echt nodig is: schoolomge­vin­gen, dorpsker­nen en smalle straten Tom Teck, Team Oud-Heverlee

Verkeersleefbaarheidsplannen

De verkeerleefbaarheidsplannen zijn deze week op de gemeente goedgekeurd, maar de oppositiepartijen zijn kritisch. “De meerderheid beweert dat deze plannen er gekomen zijn in samenspraak met de inwoners. Als oppositie hebben we toch een heel andere ervaring”, zegt Tom Teck van Team Oud-Heverlee. “De inspraak was hoogdrempelig en het cijfermateriaal dat de meerderheid aanbracht was niet altijd even betrouwbaar. Bovendien werd feedback die niet paste in de visie van de meerderheid systematisch genegeerd. Een typisch voorbeeld is de eenrichting van de Brainestraat waarvoor er geen draagvlak is bij de inwoners. Toch blijft men hiermee doorgaan ondanks een petitie van meer dan 400 handtekeningen waarbij er gepleit werd voor snelheidsremmende maatregelen in plaats van een eenrichting. Veel inwoners voelen zich in de steek gelaten.”

“Enkel als het niet anders kon werden plannen aangepast”, vervolgt Tom Teck. “De permanente eenrichting van de Banhagstraat, zoals initieel gepland, werd pas gewijzigd na de vele bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. Zone 30 wordt ook algemeen ingevoerd op alle zijwegen van de hoofdassen in de gemeente. Als oppositie vinden we dit te ver gaan. Dit moet beperkt worden tot die zones waar het echt nodig is: schoolomgevingen, dorpskernen en smalle straten. Oud-Heverlee is een plattelandsgemeente waar de afstanden vrij groot zijn. We vrezen dat zo het draagvlak voor de zone 30 ondermijnd wordt en niet gerespecteerd zal worden in die zones waar het echt nodig is, om dat nog niet te spreken over hoe dit gehandhaafd zal worden.”

Schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste

“De impact van de eenrichting van de Beekstraat in Sint-Joris-Weert op de omliggende straten moet ook nog onderzocht worden en de bijkomende verkeersoverlast door het afsluiten van de Weertsedreef op de enig Oost-West verbinding in de gemeente (M. Noéstraat en O.-L-Vrouwstraat) wordt erkend maar onvoldoende aangepakt”, stelt Patrice Lemaitre. “De maatregelen die nu voorgesteld worden zullen de bijkomend verkeersdrukte op die straten niet doen afnemen maar het weren van het zwaar vrachtverkeer en trajectcontrole, zoals we in het verleden voorgesteld hebben zijn, zullen dat we doen. Een verkeersleefbaarheidsplan dat in de toekomst serieus zal moeten worden bijgesteld.”

Groot draagvlak

Schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste bevestigt dat de verkeersleefbaarheidsplannen deze week zijn goedgekeurd. “We hebben hier bijna drie jaar aan gewerkt. We nemen 150 maatregelen vertrekkend uit vier participatietrajecten.”, vertelt Van Steenkiste. “Uit al ons onderzoek en de bevragingen blijkt dat 50 kilometer per uur op doorgangswegen en 30 kilometer per uur op alle andere wegen een heel breed draagvlak heeft onder de inwoners van Oud-Heverlee. Sterker nog: verschillende inwoners wilden graag een woonwijk maken van hun straat waar 20km/u de maximumsnelheid wordt. De Brainestraat was een moeilijke afweging: jonge gezinnen hebben het heel moeilijk met de gevaarlijke verkeerssituatie daar, maar de oudere bevolking ziet liever niet teveel beperkingen. Er een eenrichtingstraat van maken is de compromis geworden. Veel jongeren fietsen elke dag langs de Brainestraat naar school, dus er moet iets gebeuren om het veiliger te maken.”

Alle aanpassingen in de verkeersleefbaarheidsplannen kan je terugvinden op interactieve deze kaart.

De Brainestraat in Blanden, Oud-Heverlee

