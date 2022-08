Tweelingzussen lanceren superfood in de vorm van gefermenteerde groenten: “Je kan gezonder en gelukkiger worden door je darmbacteriën goed te eten geven”

Fermentatie

Door het fermentatieproces, van bijvoorbeeld groenten, komen er bacteriën vrij; ook wel probiotica genaamd. Probiotica zijn goede darmbacteriën: deze bacteriën overleven het maagzuur en bereiken daardoor de darm waardoor ze kunnen bijdragen aan de balans van de darmflora. “Je kan gezonder en gelukkiger worden door je darmbacteriën goed te eten geven. Je kan je geluk letterlijk voeden,” vertelt Marta. “Met slechts één soeplepel zuurkool of kimchi per dag geef je al een boost aan je gezondheid. Dat is wetenschappelijk bewezen. Maar de populatie bacteriën in ons darmmicrobioom wordt steeds kleiner door het eenzijdige en westerse voedingspatroon en omdat we zo hygiënisch leven met antibacteriële middelen.”

Klejman2

Daarom richten de tweelingzussen Klejman2 op: een bedrijf waar er enkel met superfood in de vorm van gefermenteerde groenten wordt gewerkt. “Fermenteren zit in ons bloed, of liever in onze voeten. We leerden deze ambachtelijke manier van voeding te bewaren in ons geboortedorp Marianowo in Polen. Liefst 300 witte kolen mochten we elke winter aanstampen met onze kleine voetjes”, vertelt Joanna. “Vandaag hebben we drie producten beschikbaar via de webshop. Rode gefermenteerde kool is fris, knapperig en smaakt zurig. De Koreaanse variant, Kimchi, is een pittige mix van elf verschillende groenten en ontstekingsremmende kruiden als kurkuma en gember. ​ Daarnaast biedt Klejman2 in samenwerking met kPNIBelgium, hét kenniscentrum in België voor therapeuten en artsen die zich willen specialiseren in de klinische psychoneuro-immunologie, een ontstekingsremmend kurkuma & gember shot, een krachtig drankje tegen laaggradige ontstekingen. Op termijn wil de startup ook aanwezig zijn in fysieke natuurwinkels.”