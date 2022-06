Tweede fase van werken op de Naamsesteenweg gestart

Op het grondgebied van Oud-Heverlee en Blanden, de tweede werfzone, zal men werken met versmalde wegstroken. In Blanden moeten fietsers tijdelijk in beide richtingen over hetzelfde fietspad rijden. Dat gebeurt met verkeerslichten of een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers. Tot de werken in de eerste werfzone in Leuven afgelopen zijn, kan je enkel naar Leuven rijden via de Expresweg, de E40, de E314 en de Koning Boudewijnlaan.