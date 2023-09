Kruin van het badminton zakt af naar Leuvense Sportoase tijdens Yonex Belgian Internatio­nal

Van 13 tot en met 16 september vindt de achttiende Yonex Belgian International plaats. In de Leuvense Sportoase komt tijdens het internationale toernooi het kruin van de badmintonsport in actie, zoals landgenoten Julien Carraggi of Lianne Tan.