Spoorwegovergang waar zwaargewonde bestuurder viel, werkte perfect volgens Infrabel: “Geen onregelmatigheden vastgesteld”

De mannelijke bestuurder moest omstreeks 10.30 uur uit het voertuig bevrijd worden door de brandweer en werd met ernstige kwetsuren aan zijn benen afgevoerd naar het ziekenhuis. De man zou de werkende signalisatie niet opgemerkt hebben, op het moment dat er een trein in aantocht was. Een aanrijding was daardoor onvermijdelijk. "Wij hebben de overweg op een goede werking gecontroleerd. Die spoorinfrastructuur was in goede stand. Het betreft een overweg zonder slagbomen en dat is geen uitzondering. Maar dat maakt dat het signaal prioritair is op het wegverkeer", duidt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "De lichten stonden op rood toen de trein passeerde en het wegverkeer moest stoppeen. Dat is in dit geval niet gebeurd."