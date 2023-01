Ruim kwartier vertraging na ongeval op E40 richting Brussel in Haasrode

Leuven Brandweer redt zeventiger die met scootmo­biel het water inrijdt

Een zeventiger uit Leuven is door een stuurfout maandag omstreeks 11 uur met zijn scootmobiel in de Strijdersstraat in de Vunt terecht gekomen. Charlotte(26) was één van de getuigen die de man het water zag inrijden. De studente twijfelde niet en sprong de man onmiddellijk achterna.

9 januari