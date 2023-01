RESTOTIP. Kwaliteit en gezelligheid troef bij bistro Bibois in Oud-Heverlee

Leuven Schepen Bert Cornillie (Vooruit) stapt officieel in de grote schoenen van Denise Vandevoort: “Het belang aan gedeeld gebruik neemt toe in Leuven”

Bert Cornillie (Vooruit) is officieel begonnen aan zijn nieuwe uitdaging als schepen van Cultuur, Toerisme, Evenementen, Senioren en Deeltijds Kunstonderwijs. Als opvolger van Denise Vandevoort wacht hem een moeilijke taak maar hij wil de uitgezette lijn van zijn voorgangster voortzetten. “We blijven hard werken aan fysieke ruimte voor creatievelingen, al is de ruimte in onze stad helaas beperkt”, aldus Bert Cornillie.

