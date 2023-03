Regenweer dwarsboomt plannen van aanleg park Blanden en Zoetwaterpark

De natte ‘bewerkte’ ondergrond is niet ideaal voor de voorziene aanplanting in het park in Blanden Woonzorgzone De Kouter. Daarom is in overleg beslist om de geleverde planten een andere bestemming te geven. “Zo vind je nu nieuwe planten op het grasveld tussen het gemeentehuis en het sociaal huis, op de terreinen van de Stormvogels en op vele andere plaatsen in de gemeente”, stelt burgemeester Bart Clerckx (CD&V). “In het park zal -zodra het kan- gras en bloemengazon mengsel worden gezaaid op de plek waar de groenaanleg was voorzien. In het najaar zal de verdere aanplanting van het park dan gebeuren.”

Zoetwaterpark

Ook het Zoetwaterpark ligt er momenteel niet mooi bij. Sinds de sloop van het kantinegebouw kon er niet worden gewerkt zoals voorzien. “En al hebben wij mooie plannen voor het park, het weer hebben we niet in handen”, vervolgt Clerckx. “Zodra het weer het toelaat, wordt ook hier gras gezaaid. Volgende week plaatsen we een ruime tent met picknickbanken. Zo kan je in afwachting van de bouw van de nieuwe zomerbar in het najaar, al terecht voor een picknick in het park. Voor het comfort van de bezoekers van het Zoetwaterpark, staat er nu al een sanitaire wagen, achter het gebouw van jeugdhuis JooW. Zo kan er ook deze lente zorgeloos worden gespeeld. Daarnaast starten we nog dit voorjaar met de aanleg van de pumptrack en investeren we nog in 2023 in het vernieuwen van de speeltuin.”