PRO OH is de nieuwe politieke beweging in Oud-Heverlee: “Onze gemeente moet landelijk en groen blijven”

LEUVEN KIJK. Plots zweeft er een zwembad door de Vaart­straat: grote middelen ingezet voor levering bij buurman van Jeroen Meus

Het was voor één keer niet televisiekok Jeroen Meus die met zijn Dagelijkse Kost-keuken in de Schrijnmakersstraat in Leuven met alle aandacht ging lopen, maar zijn buurman van een paar huizen verder. Die liet zijn nieuw zwembad aanrukken met een kolossale kraan, die de kuip over de huizen heen tilde.