Phishers blijven valse vaccinatie-uitnodigingen sturen... ook al wordt er amper nog gevaccineerd

Leuven/Kessel-Lo Gemengde reacties op verdwijnen openlucht­zwem­bad: “De fun is er wat af”

Vandaag raakte bekend dat het openluchtzwembad in het provinciedomein van Kessel-Lo in 2025 plaats moet maken voor een ecologische speelweide met waterelementen. Het verouderde openluchtzwembad langer openhouden is niet langer te verantwoorden, wegens te duur en te weinig duurzaam, klinkt het bij de provincie. Op het zonovergoten terras vlak bij het bewuste zwembad wordt het nieuws niet onverdeeld gelukkig ontvangen.

9 maart