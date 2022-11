Oud-Heverlee organiseert gezondheidswandelingen aan Torenvalk

An Devos wacht elke dinsdagochtend de geïnteresseerden op aan de Torenvalk. Je hoef je niet in te schrijven en iedereen is welkom. De wandelingen zorgen voor een gezonde portie beweging in de buitenlucht en voor nieuwe sociale contacten. De wandeling is niet te lang en toegankelijk voor kinderwagens of rolstoelen. Kom je in je rolstoel, dan zorg je best zelf voor een begeleider.