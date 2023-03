Oud-Heverlee maakt werk van nieuwe publieke laadpalen

Zo staan er momenteel publieke laadpalen aan de Zoete Waters, aan de sporthal in Haasrode en aan het station van Sint-Joris-Weert. “In de toekomst zullen we nog verschillende publieke laadpalen installeren in de gemeente", vertelt schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste. “Zo wordt er ruimte voorzien op de toekomstige parking aan de Zoete Waters, in Vaalbeek, in Haasrode en in het centrum van Blanden. Het is moeilijk om een exact getal op te plakken, maar ik denk dat er dit jaar alleen al bijna tien nieuwe laadpalen bijkomen. Hoeveel een oplaadbeurt kost is moeilijk te zeggen, dat is afhankelijk van de uitbater.”