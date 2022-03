Oud-Heverlee in de bres voor jonge vluchtelingen die fiets nodig hebben om op school te raken: “Na amper halve dag hadden ze elk eentje, én als ze wilden ook een dagelijkse lift met de auto”

Jeroen Vermeire woont dan wel in De Pinte, samen met zijn Oekraïense vrouw runt hij de B&B Welnessable in Oud-Heverlee. Daar wonen sinds kort twee gezinnen uit de getroffen regio. “Mijn vrouw is afkomstig uit Donetsk,” zegt Jeroen. “Toen de oorlog begon heeft zij onmiddellijk contact opgenomen met vrienden in Donetsk en Kiev. Met veel omzwervingen zijn er dan twee gezinnen doorgekomen.” Het ene: een bejaarde man van tachtig met zijn dochter. Het andere: een moeder met een dochtertje van negen en een zoontje van acht. Olga, Anastasiya en Mikita. Vader is dienstplichtig, en staat op dit ogenblik aan het front, waar hij voor logistieke ondersteuning zorgt. “Je bent dienstplichtig als man tot je zestig bent, tenzij je drie kinderen of meer hebt. Maar dat ziet hij niet als een straf, de fierheid van het grondgebied zit er sterk in. Het gezin is voortdurend in contact via Fiber. Dat was hun eerste zorg: is er een stabiele internetconnectie?”