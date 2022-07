Originele podcasts luisteren tijdens een wandel- of fietstocht in Oud-Heverlee dankzij ‘Het Bankje’

“Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt. Het audioproductiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in een wervelde podcast waarbij je helemaal in het verhaal kan kruipen. Je kan 10 verhalen beluisteren op onderstaande locaties in onze gemeente. Gewoon de QR code scannen en genieten! We wensen je veel luistergenot!”, klinkt het bij gemeente Oud-Heverlee.