Ondanks zijn 100-jarige leeftijd heeft pater Piet zijn lesje nog niet geleerd. “Oneerbare voorstellen en schunnige opmerkingen tegen verplegers”

Aarschot INTERVIEW. Port­land-front­man Jente Pironet (30) en zijn docent zang Anton Walgrave: “Jij had echt aandacht voor wat er in ons hoofd omging”

Als frontman van Portland was Jente Pironet, naast frontvrouw Sarah Pepels, onlangs nog met hun prachtige cover ‘Somewhere along the way’ te zien in het televisieprogramma ‘The Best Of’. Talent? Geen gebrek aan, bleek nog maar eens. Maar dat hij dat ook kon ontwikkelen, dankt Pironet aan docent zang Anton Walgrave. “Dat ‘mediteren’ tijdens onze lessen... Dat neem ik nog altijd mee wanneer ik zenuwachtig ben voor een optreden.”

29 oktober