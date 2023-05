OH! Digitaal: themasessie en digidokter in mei

IN BEELD. Oud-Heverlee herdenkt vliegtuig­crash in Haasrode uit Tweede Wereldoor­log

In Oud-Heverlee is op Hemelvaart de vliegtuigcrash van 14 mei 1943 herdacht. Toen kwamen piloot Gerry Dane en copiloot James Body om het leven nadat de R.A.F-bommenwerper ‘Halifax’ neerstortte in Haasrode. Zes bemanningssleden konden zich redden, waaronder Arthur Minnitt. Zijn zoon Timothy Minnitt was, net zoals in 2013 en 2018, aanwezig op de herdenking samen met burgemeester Bart Clerckx en Paul Coeckelbergh van de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee.