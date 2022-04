Man die hond verwaarloost, mag geen dieren meer houden van rechter

Wielrennen Profs Mathijs Paasschens start woensdag in de Brabantse Pijl: “Plots kent iedereen in het peloton mij”

Neen, de Ronde van Vlaanderen of Nokere Koerse kwamen niet op het palmares van Mathijs Paasschens (26). Toch is hij een van de revelaties van het voorjaar aan het worden. Merkwaardig, want de Nederlandse Leuvenaar levert al enkele jaren nuttig werk in het peloton. Zijn aanvalslust van de voorbije maanden is daar uiteraard niet vreemd aan.

12 april