Maart is jeugdboekenmaand in bibliotheek Oud-Heverlee

Oud-Heverlee Heraanleg Waverse­baan uitgesteld naar april wegens bezwaar van inwoner: “We voeren zone 30 in om de veiligheid te verhogen”

De heraanleg van de Waversebaan in Oud-Heverlee is uitgesteld naar april door het bezwaar van een inwoner. De werken liggen momenteel stil voor een aantal maanden, maar het fietspad langs de Waversebaan was al afgebroken en dat zorgt voor een gevaarlijke verkeerssituatie. “We voeren een zone 30 in om het zo veilig mogelijk te houden”, vertelt burgemeester Bart Clerckx (CD&V).