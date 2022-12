Laatste vaccinaties in De Roosenberg op woensdag 21 december

Leuven Ouders lanceren petitie nadat deel van crèche De Girafant plots dicht moet: “Ze grijpen meteen naar het grote kanon”

Ook de kinderdagverblijven van Zorg Leuven voelen de hete adem van de crisis. Door een aanhoudend personeelstekort werd de ouders gevraagd om hun opvangplan te herbekijken, zodat de vraag beter kan worden verspreid over de locaties. Dat het personeel en de kinderen in twee leefgroepen in De Girafant onherroepelijk zouden worden herverdeeld over de andere locaties, leidt tot onbegrip bij de ouders. Een petitie tegen de beslissing verzamelde al meer dan 200 handtekeningen.

15 december