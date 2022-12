Laatste vaccinatiedag op woensdag 21 december in De Roosenberg

Leuven Eindelijk opnieuw karaoke zingen in Leuven: “In Baraoke ontpoppen stijve harken zich tot popidolen”

Wie wilde zingen als een nachtegaal in centrum Leuven moest zich sinds de sluiting van Karaoke Beethoven een tiental jaar geleden tevreden stellen met een bankje in het park. Daar brengen Axel Peeters (26) en zijn Baraoke sinds kort verandering in. De ex-bankier keerde het roer volledig om, en injecteert sinds drie weken een scheut Japanse cultuur in de Oude Markt.

15:29