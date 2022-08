Kruispunt Blandenstraat-Dassenstraat wordt afgesloten tot 31 augustus

Vlaams-Brabant Landbouw moet mogelijk wijken voor Nationaal Park Brabantse Wouden: “Pachtover­een­kom­sten worden opgezegd”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) sluit de onteigening van gronden in functie van het mogelijk toekomstige nationaal park Brabantse Wouden niet uit. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). Die laatste maakt zich zorgen over de toekomst van de boeren die in het projectgebied wonen. Die boeren worden evenwel beschermd door de pachtwet, maar toch kan de pacht worden opgezegd voor doeleinden van algemeen belang. Dat gebeurt ook in dit geval, bevestigt Demir.

