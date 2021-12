Oud-HeverleeMarie-Claire (68) en Firmin (66) uit Oud-Heverlee konden hun geluk maandag niet op: hun katje Twenty dat in 2013 spoorloos verdween kwam terug thuis. Kerngezond en even speels, maar wel met een extra vetlaagje volgens Marie-Claire. De witte kater werd uiteindelijk gevonden in het Limburgse Tessenderlo en de gelukkige eigenaars hebben nu een vermoeden hoe ze daar beland is. “Ze herkent haar favoriete plekjes bij ons thuis zelfs nog!”, glundert Marie-Claire.

In 2013 waren Marie-Claire (68) en Firmin (66) uit Sint-Joris-Weert, een deelgemeente van Oud-Heverlee, radeloos. Hun geliefde kitten Twenty verdween na amper een paar maanden spoorloos. Tal van zoektochten, aankloppen bij de buren en telefoontjes later legde het koppel er zich bij neer: Twenty was van de aardbol verdwenen en er was amper nog hoop ze ooit weer levend en wel terug te zien.

“We hadden haar zelfs laten chippen en toch was ze acht jaar lang spoorloos”, vertelt Marie-Claire. “Maandag belde plots een dierenarts naar ons thuis: ‘Hallo mevrouw, we hebben uw katje gevonden’, zei ze. Ik viel natuurlijk helemaal uit de lucht: na acht jaar denk je er helemaal niet meer aan. Tot ze de naam ‘Twenty’ zei, wat ze samen met onze gegevens kon aflezen van haar chip. We konden onze oren niet geloven. Zeker toen ze vertelde dat Twenty was gevonden in Tessenderlo in Limburg. Een man heeft haar daar bij de dierenarts binnengebracht omdat ze de laatste weken bij hem in de buurt rondzwierf. Wat er daarvoor in die acht jaar allemaal gebeurd is daar hebben wij ook het raden naar.”

Katje Twenty komt na acht jaar opnieuw thuis: "Nog even lief, maar wel een dikke patat geworden"

Tocht naar Tessenderlo

Oud-Heverlee ligt zo’n 55km verwijderd van Tessenderlo. Hoe eigenwijs en koppig ze ook mogen zijn, zo ver van huis gaan katten natuurlijk niet. Maar hoe is Twenty dan in Limburg terecht gekomen? “We vermoeden nu dat ze in een camionette is gekropen van aannemers uit Tessenderlo”, zegt Marie-Claire. “In 2013 waren zij hier namelijk aan het bouwen naast ons. Zij zullen dat niet opgemerkt hebben en Twenty is waarschijnlijk snel gaan lopen toen ze aankwamen in Tessenderlo. We nemen hen natuurlijk niets kwalijk! Ongelofelijk straf toch... pas toen we ze effectief gaan ophalen zijn bij de dierenarts waren we er zeker van: dit is onze Twenty. Eens thuis liep ze ook direct door de living naar de kattenbak in de garage. Ze herkent haar thuis dus zelfs nog!”

Twenty de dikke patat

Sinds maandagavond is Twenty terug thuis bij Marie-Claire en Firmin in Oud-Heverlee. De liefde is groot, ook al verraadt een kritische blik van Marie-Claire dat Twenty toch een beetje veranderd is.. “Het is een ‘dikke patat’ geworden, amai zeg! Ze moet nu ook nog een paar weken binnenblijven om terug aan haar thuis te wennen.” De loopband op dan maar met Twenty om dat Limburgs vetlaagje eraf te werken? “Nee, dat hoeft niet hoor”, lacht Marie-Claire. “Ze is nog even speels en lief, dat is het belangrijkste! Wat het verhaal nog specialer maakt is dat ons ander katje vorige week helaas is overleden. We kwamen maandag thuis met haar urne en een half uur later gaat de telefoon met het nieuws van Twenty. Ze is nu negen jaar oud en je mag er zeker van zijn dat ze hier nog heel goed verwend zal worden komende jaren!”

Katje Twenty komt na acht jaar opnieuw thuis: "Nog even lief, maar wel een dikke patat geworden"