Karategrootmeester Filip en discipel brengen boek uit: “In westerse gevechtsport zien we anatomie als apart onderdeel, terwijl je die twee net moet laten samenwerken”

Het resumé van Filip Swennen oogt indrukwekkend. Hoofd rishinjuku - een meer hands-on vorm van karate dan het meer gangbare shotokan -, eerste dan zwaardtrekken, eerste dan hellebaard, en één van de weinige westerlingen die een beurs ontvingen om onderzoek te verrichten aan een vechtsportuniversiteit in het land van de rijzende zon. Als student Japanologie is de taal van het verre Oosten een fluitje van een cent. Karl Nuyts traint sinds 2017 in SFDojo. Hij behaalde een oranje gordel.

Rekkracht

Het boek dat het duo nu heeft uitgebracht heet ‘Weaponize Your Web’. Anders dan de titel doet vermoeden vormt het boek een praktische gids ook voor hen die nooit door een radioactieve spin gebeten werden. “Het is een boek over ons lichaam,” vertelt Filip. “In Japan zag ik jonge gasten trainen die harder sloegen dan professionals die 30 kilogram zwaarder waren. Mijn frank viel toen ik besefte dat dat te maken had met de verschillende spiergroepen in het lichaam.” Rode draad doorheen het boek is elasticiteit. “Anatomisch onderzoek wees naar het bestaan van een X-lijn in het lichaam. Dat is een reeks van spieren, die tezamen met bindweefsel een geheel vormen. Maar het is net dat bindweefsel dat voor elasticiteit kan zorgen. De impact van spieren en bindweefsel die rekken en terugschieten is vele malen krachtiger. Vergelijk het met een mandarijn. Die witte velletjes worden het allerliefste verwijderd, terwijl dat weefsel net voor extra power kan zorgen. In westerse gevechtsport zien we anatomie als een apart onderdeel, terwijl je die twee net moet laten samenwerken.” Of samengevat: het zijn de spieren die de elastiek opspannen, maar het is de rekkracht die voor de blauwe plekken zorgt. “Stretch, recoil, contract, that’s it.”

Filip Swennen en disicipel Karl Nuyts met het boek dat ze samen hebben geschreven.

“Na het anatomieonderzoek van Filip voelen we dat wij allemaal harder aan het stampen zijn,” vertelt Karl. Een hels vooruitzicht, gezien de lengte van de boomlange student. “Filip is de eerste die de verbinding maakt tussen anatomie en gevechtsport: best wel baanbrekend eigenlijk. Hij heeft het warm water niet uitgevonden, maar wel de waterkoker.” Het proza van Filip werd aangevuld met de illustraties van Karl, die niet alleen graag tekent in zijn vrije tijd, maar als master in de dierengeneeskunde en leerkracht biologie een gedegen kennis heeft van de menselijke spieren. “Ik tekende altijd al monsters en actiefiguren, maar dit was toch een extra moeilijkheid. Het moest juist zijn. Hier en daar heb ik stukjes anatomie voor het eerst moeten doorgronden, waardoor ik als tekenaar wel vooruit ben gegaan.” De combinatie tekst-tekening was volgens Filip het ideale huwelijk. “Zonder Karl had ik dit niet kunnen doen. Een tekening zegt meer dan duizend woorden, waardoor ik heel wat tekst heb kunnen schrappen. En met foto’s kan ik de spiergroepen niet illustreren, tenzij ik mijn model zou opensnijden. Dat was trouwens nooit de bedoeling”, lacht Filip.

Karategrootmeester brengt boek uit, met illustraties van discipel

Zelfzeker

Men kan zich de vraag stellen of het wel verstandig is om menselijke lichamen nog dodelijker te maken in tijden van oorlog en conflict. “Heel veel mensen beginnen net aan gevechtsport vanuit een onzekerheid”, nuanceert Karl. “De grootste geweldmaniakken gaan niet naar een dojo.” Filip verwijst graag naar de wijsheden van Meester Yoda. “Fear is the path to the dark side. Zelfvertrouwen is daar het tegenovergestelde van. Wie zich goed voelt in zijn vel kan geweld net voorkomen. Hoe langer mijn leerlingen trainen, hoe zachter hun karakter wordt.” Filip zelf is karate beginnen studeren na een lang pestverleden. “Dat maakte mij zeker genoeg om eindelijk tegen mijn pesters in te gaan, en op te komen voor een vriend. Eigenlijk zijn we zoals schepers: keilieve familiehonden die tussen een schaap en een wolf in durven te staan. Dat ontbreekt vaak in de maatschappij.”

