Huizen in Oud-Heverlee worden stuk goedkoper

Frieda (72) uit Kessel-Lo heeft haar unieke Poulidor-fiets gekregen van Vive le Vélo

Groot feest in de huiskamer bij Frieda Feyaerts uit Kessel-Lo vorige week zondag want niemand minder dan presentator Karl Vannieuwkerke belde haar met goed nieuws: ze had de ‘Poulidor’-fiets van de actie ‘Merci Poupou’ gewonnen. Zopas was het opnieuw feest want de fiets werd al afgeleverd door Vive le Vélo.