Heraanleg kruispunt Zoete Waters loopt vertraging op door bezwaar van buurtbewoonster: “We mikken op de zomer van 2023"

Oud-HeverleeDe werken aan het kruispunt van de Waversebaan en de Maurits Noëstraat in Oud Heverlee zijn uitgesteld naar begin 2023. Normaal zou de heraanleg van het kruispunt aan de Zoete Waters starten in november, maar het lopend beroep van een buurtbewoonster is een kink in de kabel voor het belangrijkste project van deze legislatuur in Oud-Heverlee.

Oud-Heverlee zet deze legislatuur sterk in op de zachte weggebruikers in de gemeente. Tal van straten worden onder handen genomen om het veiliger te maken voor voetgangers, fietsers én automobilisten. Het kruispunt aan de Zoete Waters, de belangrijkste toeristische trekpleister van de gemeente, zou na de zomer van 2022 een ingrijpende metamorfose ondergaan.

Quote Het is jammer dat de werken nu minder op elkaar gaan aansluiten: daardoor zal er helaas meer overlast zijn met een grotere impact op het verkeer Burgemeester Bart Clerckx (CD&V)

“Het kruispunt op de Waversebaan en de Maurits Noëstraat is in de huidige staat niet veilig genoeg”, vertelt burgemeester Bart Clerckx (CD&V). “ Het fiets- en voetpad is er veel te smal en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De as van de weg zal worden verschoven en er komt een knik richting eerste vijvers. Op die manier zal het er dus veel veiliger en aangenamer worden voor de zwakke weggebruikers. Heel het gebied wordt eveneens een zone 30. Alle inwoners kijken hier heel hard naar uit en ook voor alle horecagelegenheden aan de Zoete Waters zal deze heraanleg een grote meerwaarde zijn.”

Lopend beroep

De werken zouden normaal in november van start gaan, maar een lopend beroep tegen de vergunning zorgt ervoor dat de wegenwerken niet als gepland dit najaar aanvangen. “Het is vervelend nieuws”, vervolgt Clerckx. “De heraanleg is namelijk een heel groot project voor deze legislatuur. We zitten echter met een bezwaar van een inwoonster: een bepaald document zou niet in het dossier aanwezig zijn. Ik ga hier liever niet in op het bezwaar zelf. We moeten echter de procedures respecteren en we hebben er goede hoop op dat dit vlot zal verlopen. De nutswerken gaan maandag 12 september van start: dan beginnen de verschillende nutsbedrijven met de aanpassings- en vernieuwingswerken van de nutsleidingen en de openbare verlichting. De werken verlopen in vier fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De effectieve wegenwerken aan het kruispunt staan nu gepland voor begin 2023. In de zomer zou dan de realisatie van het nieuwe kruispunt een feit moeten zijn. Het is jammer dat de werken nu minder op elkaar gaan aansluiten: daardoor zal er helaas meer overlast zijn met een grotere impact op het verkeer.”

De nutswerken starten op 12 september: in een eerste fase zal doorgaand verkeer op de Waversebaan met behulp van verkeerslichten langs de werken kunnen rijden. Voor verkeer komende van de Maurits Noëstraat en de Ophemstraat is het kruispunt echter afgesloten. In een tweede fase, van 19 september tot 1 oktober zal het gehele kruispunt worden afgesloten, ook voor doorgaand verkeer op de Waversebaan. De volledige fasering van de werken en de verschillende omleidingen vind je hier.

Woensdagmarkt en vaccinatiecentrum

Tijdens de werken zal de woensdagmarkt aan het Zoet Water gewoon kunnen doorgaan. De markt zal bereikbaar zijn via de Maurits Noëstraat of voor fietsers en wandelaars langs de Witte Bomendreef en de dam tussen de Molenvijver en de Huisvijver. Vaccinatiecentrum De Roosenberg zal in de eerste week wel bereikbaar zijn voor het verkeer dat via de Waversebaan komt. In fase 2, wanneer het kruispunt helemaal afgesloten wordt, zal iedereen de omleiding moeten volgen.

Volledig scherm Heraanleg kruispunt Zoet Water © RV

