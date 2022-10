Heilig Hart Oud-Heverlee en gemeentelijke basisschool De Letterberg gaan fusioneren: “Kwalitatief onderwijs voor elk kind staat centraal”

De twee scholen in Oud-Heverlee liggen op amper een halve kilometer van elkaar en zijn beide bedoeld voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met leerlingen van het zesde leerjaar. Gemeentelijke basisschool De Letterberg is echter een kleine school met 30 kleuters en 87 leerlingen in de lagere school. “Kwalitatief onderwijs voor elk kind van de deelgemeente Oud-Heverlee staat centraal en de evolutie in de geboortecijfers en het financieringssysteem van het onderwijs laten niet toe om op lange termijn twee volwaardige basisscholen in stand te houden”, vertelt schepen van onderwijs Katrien Timmermans. “De geboortecijfers in Oud-Heverlee tonen aan dat er de komende jaren geen stijging zal zijn in het aantal leerlingen en de subsidies zijn niet voldoende om voortdurend kwaliteitsvol onderwijs te financieren in de twee scholen.”

Katholieke scholengemeenschap

De bedoeling is om de krachten van Vrije basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee en gemeentelijke basisschool De Letterberg in Oud-Heverlee te bundelen na goedkeuring door de gemeenteraad van 25 oktober. Vanaf 1 september 2023 zullen ze dan samensmelten binnen scholengemeenschap ‘Archipel!’ met het Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee als schoolbestuur.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Illustratie. De Letterberg Oud-Heverlee © RV

“Dit toekomstgericht onderwijsproject willen de huidige schoolbesturen de komende maanden samen met de leerkrachten vormgeven. De leerkrachten van beide scholen zullen de keuze hebben om te blijven werken in de gemeentelijke scholengemeenschap of om over te stappen naar scholengemeenschap ‘Archipel!’. Het schoolgebouw van De Letterberg zal in erfpacht worden gegeven of verkocht worden aan de katholieke scholengemeenschap. Hoe de klassen worden ingedeeld en in welke lokalen er les zal worden gegeven moet nog allemaal worden uitgewerkt. Wat wel vaststaat, is dat de leerlingen hun keuze in verband met godsdienst of zedenleer behouden blijft tot en met het zesde leerjaar.”

Informatieavond

“De leerlingen en de ouders zullen in het proces betrokken worden. De ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond op 26 oktober om 19 uur in Vrije basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee en om 20.30 uur in gemeentelijke basisschool De Letterberg. Vanaf november starten verschillende werkgroepen om het onderwijsproject samen uit te werken. “Samen willen we werken aan één school, gedragen door het hele team binnen onze gemeenschap in Oud-Heverlee”, besluit de schepen.

