Gratis dj-workshop voor jongeren op 4 mei

De workshop staat open voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Oud-Heverlee. Je kan er voor een paar uurtjes je innerlijke Dimitri Vegas, Like Mike of Charlotte de Witte loslaten. Ervaring of eigen materiaal heb je daar niet voor nodig. Alle benodigdheden zijn voorzien en je skills worden ter plaatse aangescherpt. Toekomstige dj’s worden verwacht op woensdag 4 mei van 14 tot 17 uur in jeugdhuis JOOW (Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee). Deelnemen is volledig gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven. Dat doe je hier. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Het is dus aangewezen om je snel te registreren.