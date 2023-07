Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oud-Heverlee vandaag

Bierbeek sluit zomer af met Bierbeek Zomert

Het is misschien nog vroeg om al aan het einde van de zomervakantie te denken, maar in Bierbeek plannen ze wel een grootse afsluiter. Bierbeek Zomert moet het sluitstuk van de zomer worden. Het evenement gaat door op 25 augustus en belooft alvast garant te staan voor ‘music, cocktails and bites’.