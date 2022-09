Gemeentebestuur kritisch voor provincie na afkeuring bouwvergunning appartementsblokken: “Niet alle elementen zijn goed onderzocht”

Oud-HeverleeDe provincie heeft een omgevingsvergunning geweigerd die toegekend was door het huidige schepencollege van Oud-Heverlee voor twee blokken van telkens zes appartementen langs de Verbindingsstraat in Haasrode. Volgens de provincie zijn er verschillende problemen, maar het gemeentebestuur gaat niet akkoord met de bezorgdheden. “We proberen net meerwaarde voor de omgeving te creëren”, vertelt schepen Hanna van Steenkiste.

De provincie haalt verschillende problemen aan waardoor de omgevingsvergunning is geweigerd. De twee blokken zouden niet aansluiten bij de omgeving en het straatbeeld, iets dat ook verschillende buurtbewoners aangeven met een petitie tegen de komst van de appartementen. “Ze zijn veel te groot en te zwaar”, vertelt Tom Teck van Team Oud-Heverlee. “Het zou een negatief precedent vormen voor een verdere ontwikkeling van het gebied. De wooneenheden zelf zijn te klein zijn en er is te weinig lichtinval. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en fietsenstallingen. De prangende waterproblematiek in Haasrode wordt totaal miskend omdat het project geen rekening houdt met het feit dat de site in mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt.

Bezorgdheden

Tom Teck van Team Oud-Heverlee en Patrice Lemaitre van Open Vld vinden de weigering dan ook terecht. “Het toont aan dat deze meerderheid (CD&V, Groen en Vooruit) in de praktijk een vergunningsbeleid voert dat niet overeenstemt met de masterplannen die ze maakt”, aldus Patrice Lemaitre. “Bovendien staat dit in schril contrast met het rooskleurige beeld dat de meerderheid ophangt rond het Masterplan in verband met participatie van de inwoners en basis voor kwaliteitsvolle verdichting. Er is dringend nood aan een degelijk juridisch kader waarbij de geijkte procedures voor inspraak via een openbaar onderzoek gerespecteerd. Zo weet iedereen waar zich aan te houden en is er geen amateuristisch gedoe met masterplannen die geen voldoende juridische waarde hebben, die de meerderheid dan zelf nog niet respecteert.”

“We houden nu al ons hart vast voor de ontwikkeling van het gebied in Haasrode waar men in een eerste fase 160 wooneenheden wil neerpoten. Dit belooft een lange lijdensweg te worden”, besluit Tom Teck.

Duurzaam en kwaliteitsvol project

Schepen van ruimtelijke ordening Hanna Van Steenkiste (Groen) is het niet eens met de weigering van de omgevingsvergunning en de bezorgdheden van de oppositie. Volgens haar gaat het net om een duurzaam project waarbij beroep werd gedaan op een kwaliteitskamer: externe experten die het gemeentebestuur bijstaan in verband met complexe ruimtelijke vraagstukken om zo een optimaal en kwalitatief resultaat te bekomen. Ook de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) werd meermaals om advies gevraagd. “Het project kwam zeer transparant in een open dialoog tot stand doordat het project reeds in een vroeg stadium naar de kwaliteitskamer gegaan is en voor advies meermaals is besproken in de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Hierin is ook de oppositie aanwezig, dus ze hebben de evolutie van het project van nabij kunnen opvolgen, vertelt Van Steenkiste.

“Ik denk trouwens niet dat de provincie hier alle elementen goed heeft onderzocht. Dit duurzaam project is een meerwaarde voor de buurt. Zo wordt een derde van het terrein afgestaan voor de aangelegen school en het plan is om een grote overdekte fietsenparking te voorzien. Daarvoor komt er zelfs een gelijkvloers appartement minder. De aanvrager zal ook twee elektrische deelwagens voorzien en een ondergrondse parking. Dit project werd reeds meegenomen in masterplan Haasrode en maakt een bijkomend fietspad met groenbuffer naar de school mogelijk. Vervolgens klopt het helemaal niet dat de appartementen te klein zouden zijn met te weinig lichtinval. Er werden ruime terrassen voorzien met grote raampartijen en een gemeenschappelijke tuin. Het huidige project wil ook de authenticiteit van het dorpsbeeld behouden, zo werd in de kwaliteitskamer opgelegd dat het achterliggende gebouw het volume van een ‘schuur’ dient aan te nemen. Het gebouw aan de Verbindingsstraat vormt een dorps volume. De bouwheer gaat in beroep tegen de weigering en zal een nieuw ontwerp voorleggen met twee bouwlagen in plaats van drie. Het is een heel duurzaam en kwaliteitsvol project waarbij we met iedereen rekening proberen houden.”

