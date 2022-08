Gemeente voert vijf verkeersmaatregelen door voor veilige start bij schooljaar: drie straten eenrichting en twee fietststraten

Volgende straten worden in de loop van augustus eenrichting: de Beekstraat in Sint-Joris-Weert vanaf de spoorweg tot aan het kruispunt met de Kauwereelstraat; de Brainestraat in Blanden vanaf de Onze-Lieve-Vrouwstraat tot aan het kruispunt met de Kloosterweg; de Milsestraat in Haasrode vanaf de Blandenstraat tot aan de kerkplein. Een proefperiode van zes maanden is nodig om meerdere tellingen uit te voeren, om verschillende situaties mee te maken (einde zomer, herfst, winter, schoolperiode, vakantieperiode) en om eventueel bijkomende maatregelen uit te testen. Er worden ook nog twee fietsstraten ingevoerd. Zowel in de Lijstersstraat, in de schoolomgeving van Blanden, als in de Kartuizerstraat vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat tot aan de parking van de Chiro. Door het éénrichting maken van de Beekstraat vanaf de spoorweg tot aan het kruispunt met de Kauwereelstraat wordt de nodige ruimte gecreëerd voor alle voetgangers en fietsers om zich op een veilige manier te verplaatsen. Zo kunnen de kinderen ook veilig naar de school, muziekacademie, jeugdbeweging, het ontmoetingscentrum et cetera. Zowel het verkeersleefbaarheidsplan (uitgevoerd door PLOT - Ruimtelijk Management) als het beeldkwaliteitsplan Sint-Joris-Weert (uitgevoerd door BUUR part of SWECO) concludeerden dat eenrichtingsverkeer aangewezen is in het kader van de totale heraanleg van de dorpskern van Sint-Joris-Weert. De bevindingen van het proefproject zullen bepalend zijn voor deze plannen en de heraanleg met bredere stoepen, fietssuggestiestroken en deels gescheiden fietspad, groenaanleg en geordend parkeren.

Geen sluipverkeer

Het eenrichtingsverkeer vanaf de Onze-Lieve-Vrouwstraat tot aan het kruispunt met de Kloosterweg is veiliger voor de zwakke weggebruikers op de Brainsestraat, Duivenstraat en Naamsesteenweg die op weg zijn naar de bushalte of met de fiets naar school gaan. De Brainestraat maakt immers deel uit van een belangrijke fietsverbinding naar de middelbare scholen in Heverlee en Leuven. Er kan geen sluipverkeer van de E40 meer doorsteken via de Duivenstraat en de Brainestraat. In 2019 daalde het verkeer in de Duivenstraat met 40 procent, toen de Brainestraat afgesloten was. Zo rijden minder wagens de Naamsesteenweg op en af, wat minder conflicten met fietsers oplevert. Een laatste voordeel is dat de vaak genegeerde voorrang van rechts met de Kloosterweg verdwijnt.

Lijnbussen in twee richtingen

De aanpassing van eenrichtingsverkeer in de Milsestraat in Haasrode werd al succesvol getest tijdens de werken aan de parking van de school. Het eenrichtingsverkeer sluit aan bij het eenrichtingsverkeer in de Armand Verheydenstraat, waardoor nu al de ingangen van de school, de sportinfrastructuur en de bibliotheek in een veilige verkeersas liggen. De bussen van De Lijn zullen wel nog in twee richtingen rijden en kunnen het tegenliggend verkeer kruisen in de parkeervrije zones.

Na het succes van de fietsstraat in de Verbindingsstraat in Haasrode, komen er vanaf september ook twee nieuwe fietsstraten. Een fietsstraat in de Lijstersstraat, in de schoolomgeving van Blanden en een fietszone in de Kartuizersstraat, vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat, tot aan de parking van de Chiro/begraafplaats/voetbal.

