Gemeente en UCLL Techniek- en WetenschapsAcademie organiseren zomerkampen

INTERVIEW. Hans Willems is kersvers CEO van STAGECO, podiumbou­wer van Rock Werchter en Metallica: “Het blijft sexy sector, crisis of niet”

Na bijna 45 jaar waait er een nieuwe wind aan de top van STAGECO uit Tildonk. Founding father Hedwig De Meyer (68) geeft de fakkel door aan zijn neef Hans Willems (51). Die begon ooit als technisch ingenieur bij de wereldvermaarde podiumbouwer, richtte nadien zijn eigen bedrijf op, en keert nu terug naar zijn roots. Hij vertelt over de nieuwe terreinen, over duurzaamheid in de eventsector, en of hem ooit verweten werd dat hij een tijdlang zijn eigen weg op ging. En kan hij misschien iets kwijt over de podia van Rock Werchter?