Gemeente deelt gratis bloemenzaadzakjes uit

Burenpro­test tegen verkave­ling Genadeweg: “Hier wordt een buurt versmoord.”

In 2011 vatte Leuven het plan aan om in deelgemeenten Kessel-Lo, Wijgmaal, Wilsele-Putkapel op acht locaties 430 woningen te bouwen. Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd goedgekeurd voor de verschillende uitbreidingsgebieden, maar stootte meteen op protest van de buurtbewoners. Nu de eerste verkavelingsaanvraag aan een rustige voetweg in Kessel-Lo werd ingediend, haalt het wijkcomité de spandoeken opnieuw boven.