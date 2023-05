Geert Meyfroid en Erika Van Thielen bollen voor volle kastrollen

Leuvense politie (her)lanceert campagne tegen woningin­bra­ken en fietsdief­stal­len

Preventiedienst, gemeenschapswachten en de lokale politiezone van Leuven slaan de handen in mekaar tegen woninginbraken en fietsdiefstallen. Zondag 7 mei wordt de campagne, die ook vorige jaren al plaatsvond, ge(her)lanceerd in de wijken Terbank en Kwadenhoek. Later volgen nog andere wijken. “Met de campagne wil de politie bewoners aanmoedigen steeds alert te zijn én altijd politie te bellen als er zich iets verdachts voordoet”, vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx.