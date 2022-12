Geen markt aan Zoet Water op 28 december en 4 januari

Oud-Heverlee Schaatsen op het Zilvermeer is nog niet toegelaten: “Minstens 10 cm ijsdikte is noodzake­lijk”

Kunnen we binnenkort weer schaatsen op het Zilvermeer in Oud-Heverlee? Burgemeester Bart Clerckx (CD&V) is het dit jaar niet zelf gaan testen, maar laat wel weten dat het ijs momenteel nog niet dik genoeg is om er veilig op te kunnen schaatsen.

16 december