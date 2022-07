Ga mee op wandel en zoek de beestjes in het Heverleebos op 7 augustus

Oud-HeverleeZe lopen op het land, zwemmen in het water of vliegen in de lucht... Allemaal beestjes! Tijdens deze begeleide wandeling gaat het allemaal over dieren. Ga mee op wandel en identificeer (met of zonder app) de diertjes die je tegenkomt in het Heverleebos.