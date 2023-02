Fietsstroken zorgen voor verwarring op te smalle baan in Oud-Heverlee: bewoner dient klacht in bij provincie

Het gaat om de recent aangebrachte fietssuggestiestroken in een deel van de Oude Nethensebaan en de Roodsestraat in Oud-Heverlee. De baan is er te smal voor en dat zorgt voor verwarring bij het doorgaande verkeer. “Ondanks het feit dat een inwoner dit eerst aangekaart had bij het schepencollege, is men er niet verder op ingegaan. Omdat hij geen gehoor kreeg, diende de inwoner nadien een klacht in bij de provincie”, vertellen Walter Naets en Stijn Moeys van oppositiepartij Pro OH. “Op bepaalde plaatsen is de ruimte tussen de witte onderbroken strepen zo smal, waardoor de middenstrook volgens de wegcode voldoet aan de definitie van een fietspad. De gemeente heeft dus in het midden van de openbare weg een fietspad aangelegd en soms zelfs meerdere zoals aan het begin van de Oude Nethensebaan, daar waar ze fietssuggestiestroken beoogde.”