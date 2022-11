Eerste Belgisch Kampioenschap Gravel 2023 vindt plaats in Oud-Heverlee

Leuven Mooie resultaten voor karateka’s van Samoerai Leuven in Noord-Macedonië

Het weekend van 12 en 13 november was er eentje om in te kaderen bij karateclub Samoerai in Leuven. Ze behaalden maar liefst 10 podiumplaatsen op de FEW European Wadokai Cup in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Dat meldt Ludo Binnard aan onze redactie. De club mocht dus spreken van een mooie oogst.

21 november